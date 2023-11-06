أعلن رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية بغزة التابعة للهلال الأحمر أحمد أبو دية وصول الدفعتين الثالثة والرابعة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى مخازن ومستودعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وقال أبو دية في تصريح صحافي لـ«كونا» إن هذه المساعدات تأتي ضمن المساعدات الطارئة عبر الجسر الجوي الكويتي التي شملت أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات الساعات المقبلة.



وأضاف ان الفريق التطوعي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي يقوم بالإشراف على فرز وتوزيع هذه المساعدات بين المستشفيات الفلسطينية العاملة في المنظومة الصحة جنوب قطاع غزة.



وأشار الى صعوبة تزويد المستشفيات داخل مدينة شمال قطاع غزة بسبب فصل الاحتلال للقطاع الى جزأين وجار التنسيق لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر المؤسسات الدولية لتأمين وصولها وعدم تعرضها للقصف الاسرائيلي أثناء التنقل.



بدوره، عبر مدير مخازن السلطات الصحة الفلسطينية بغزة د.محمود حمد عن خالص شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على سرعة تحركهم واستجابتهم العاجلة لنداء الاستغاثة وتزويدها بقائمة مهمة من الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية العاجلة، مؤكدا جودة وكم هذه المساعدات المقدرة.