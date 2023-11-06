آلاء خليفة



افتتحت الجامعة الأمريكية الدولية AIU المهرجان السينمائي السنوي الثاني بالشراكة مع «سينسكيب» خلال الفترة من 5 إلى 11 الجاري، حيث سيتم خلال فعاليات المهرجان الممتد على مدار اسبوع عرض أكثر من 40 فيلما استثنائيا، تم اختيارها من بين 3000 فيلم مقدم من 114 دولة.



وستضفى «سينيسكيب»، الشركة الرائدة في مجال الترفيه السينمائي بالكويت، السحر على المهرجان السينمائي للجامعة الأمريكية الدولية، فإخلاصهم لفن صناعة الأفلام سيجعل الحدث مشهدا سينمائيا مبهرا.



وخلال افتتاح المهرجان وبأولى فعالياته تم تنظيم ندوة لصناع فيلم «شيابني هني» بمشاركة المخرج د.زياد الحسيني والمنتج فيصل العقل.



في البداية، ثمن المخرج السينمائي د.زياد الحسيني الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة الأمريكية الدولية في تثقيف طلبتها بمجال صناعة السينما، مؤكدا عرض تجربته في فيلم «شيابني هني» بمسرح الجامعة وهي الوحيدة في الكويت التي تهتم بهذا المجال، متمنيا ان يكون لديها تخصص دراسي في العمل السينمائي.



وأكد الحسيني ان الكويت لديها الكوادر الفنية المتخصصة والطاقات اللازمة لإدخال مثل هذه التخصصات في جامعاتها، مسلطا الضوء على تجربته من بداية تكوين الفكرة ثم كتابة النص فطريقة اعداد السيناريو باللغتين العربية والأجنبية حتى تصوير الفيلم وإنتاجه، مبينا اهمية الفعالية في تسليط الضوء على صناعة الأفلام لتطوير القدرات الكامنة لدى الفنانين الجدد ومن يرغب ان يدخل المجال الفني.



ولفت إلى ضرورة معالجة النص، موضحا أنه بعد كتابة النص يقوم بترتيب الأحداث من خلال كتابة البداية ثم النهاية والنص يجب ان يكون عبارة عن مشاهد متكاملة، مشددا على أهمية الاحساس عند الكتابة لترجمة النص إلى مشاهد، ناصحا بضرورة قراءة نصوص كثيرة لصقل الخبرات في هذا المجال.



بدوره، أشار منتج فيلم «شيابني هني» المنتج فيصل العقل إلى ان السينما الكويتية تشهد اليوم نقطة تحول نظرا لوجود أكثر من العمل في الفترة الأخيرة ساهم في تغيير نظرة الناس حول الأفلام في الكويت، لافتا الى ان الفيلم استطاع ان يجمع كل اركان صناعة الفيلم بحيث يمكن للمشاهد ان يشاهد فيلما متكاملا، آملا استمرار مثل تلك النوعية من الأفلام لخلق مستقبل افضل للسينما الكويتية.



وأضاف العقل: من أجل تغيير نظرة المجتمع الدولي للأفلام والأعمال القصصية الكويتية لابد أن نثبت ذلك من خلال الأعمال المتميزة المبتكرة والمبدعة، مشددا على أهمية جميع الجهود المبذولة في الكويت ودعم الطاقات والكفاءات لتحقيق مستقبل افضل للأفلام الكويتية القصصية، ونؤمن بوجود الحوار، سواء عن طريق الإنتاج الفني او البرامج الحوارية.



وأكدا ان «السندباد» شركة انتاج فني ومسرحي ولديها اعمال مع منصات عدة، لافتا الى أن قبعة المنتج مختلفة عن قبعة المحاور وهناك صراع بين النموذج التقليدي والانتاج الحديث ولابد أن نعي أن هناك اختلافا بين ما يقدم في الكويت وفي اميركا وبريطانيا على سبيل المثال.



وأوضح ان المنتج ليس فقط مجرد شخص يمتلك الأموال ويصرفها على العمل الفني فهذه النظرة خاطئة تماما ولابد ان يكون كالمايسترو بجانب إدارة ميزانية العمل بشكل جيد لابد ان يتصف بالديبلوماسية ويوفق الرؤى بين صناع العمل.



الجدير بالذكر ان المهرجان السينمائي للجامعة الأمريكية الدولية مدعوم بسحر «سينيسكيب» وبرعاية دبنهامز وعلي الغانم وأولاده وخدمة وياي المصرفية Weyay.