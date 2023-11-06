أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «النشرات الاخبارية المتلفزة» الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، ويعنى بالتدريب على جمع المعلومات للنشرات الإخبارية وتحريرها وتقديمها. ويتطرق البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الدكتور بسام الجزاف، إلى أساسيات الصحافة التلفزيونية وتقنيات جمع المعلومات للأخبار التلفزيونية وبناء الخبر وبنية القصة الخبرية وكيفية تنظيم المحتوى للنشرات الإخبارية.



ويتناول البرنامج موضوعات تحرير الفيديو والصوت للنشرات الإخبارية وقراءة التقارير الإخبارية والتفاعل مع القصة والتمثيل والأداء أمام الكاميرا وكيفية التعامل مع الأخبار الطارئة.



كما يتطرق البرنامج الذي يقوم على المنهج النظري والتركيز على التدريب العملي، إلى مهارات التحدث والإلقاء وسمات مذيع النشرات الإخبارية والتدريب على إجراء المكالمات الهاتفية والحوار. ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية، الذي أسس في ديسمبر 1995، من أهم مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة.