عبدالعزيز الفضلي



بتوجيهات من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، انتهت إدارة نظم المعلومات من وضع آلية إلكترونية للإدارات المدرسية للتواصل المباشر مع مكتب الوزير، وذلك لاستقبال طلبات واحتياجات المدارس والعمل على سرعة توجيهها للإدارات المعنية في ديوان عام الوزارة والإشراف والمتابعة على سرعة حلها.



في هذا السياق، أعلنت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية م.هدى المطيري عن إطلاق خدمة «راسل» من خلال استحداث شاشة في نظام بريد المراسلات في المدرسة تسمح لمدير المدرسة بعد التصديق على تطبيق هويتي بتفعيل الخدمة ورفع اخطارات المدارس واحتياجاتها بشأن الأمور الإدارية والتعليمية وطلبات صيانة المبنى المدرسي وإرسالها مباشرة لمكتب وزير التربية ممثلا بإدارة التنسيق والمتابعة.



وقالت المطيري إن إطلاق هذه الخدمة جاء تنفيذا لتعليمات الوزير المانع في ضوء حرصه على تطوير سبل التفاعل المباشر مع الإدارات المدرسية والتعرف على احتياجات الميدان التربوي، لاسيما بعد الجولات الميدانية التي قام بها إلى المدارس والوقوف على أبرز الملاحظات من خلال الاستماع لأهل الميدان التربوي والأخذ باقتراحاتهم والعمل على تفعيلها، حيث شدد على أهمية فتح قنوات للتواصل المباشر مع الإدارات المدرسية، لتطوير خدماتها وتذليل كل الصعوبات. وأوضحت المطيري انه من خلال خدمة «راسل» تستطيع إدارة التنسيق والمتابعة بمكتب الوزير تتبع الطلبات المرفوعة من المدارس إلكترونيا وتوجيهها للقطاعات المختصة، والتأكد من معالجتها وتنفيذها حسب النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية توضح لإدارة التنسيق والمتابعة بمكتب الوزير نسب إنجاز الطلبات المرفوعة من قبل المدارس ومتابعة أداء قطاعات الوزارة المختلفة للمساهمة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتلبية متطلبات الإدارات المدرسية بشكل فعال. وأشارت إلى أنه جار تفعيل الخدمة لدى مديري ومديرات المدارس على أن يتم تدريبهم لاحقا على آلية رفع الاحتياجات بنظام المراسلات من قبل أقسام دعم المستفيدين بالمناطق التعليمية من أجل ضمان تشغيل وتفعيل الخدمة بسلاسة ويسر.



..وتطلب من المناطق التعليمية شواغر الوظائف الإشرافية



عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني إلى ضرورة تزويدها وبشكل عاجل بكل الشواغر في الوظائف الإشرافية.



وقالت المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في ظل المتابعة المستمرة لتنظيم وتطوير العملية التعليمية والتربوية في الميدان التربوي برجاء العمل على تزويدنا بكل الشواغر في الوظائف الإشرافية بالمناطق التعليمية.