عبدالعزيز الفضلي



اختتمت وزارة التربية الحملة التوعوية التي أقامتها تحت شعار «كن واعيا» في مجال الأمن السيبراني.



وقالت الموجه الفني العام لمادة الحاسوب بالتكليف منى عوض إن قطاع التعليم العام بوزارة التربية قام بتنفيذ العديد من الخطوات المهمة لنشر المعرفة بالأمن السيبراني لدى الميدان التربوي بكافة فئاته، وذلك انطلاقا من دور التوجيه الفني العام للحاسوب في مواجهة تحديات العصر الرقمي، والعمل على تعزيز مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.



وأضافت عوض أن الحملة التوعوية «كن واعيا» استهدفت جميع أفراد المجتمع التربوي في مدارس وزارة التربية من متعلم ومعلم، ورئيس قسم، وموجه فني، وانطلقت في شهر أكتوبر الماضي وتستمر حتى نهاية العام الدراسي، ولجميع المراحل من الصف الرابع الى الثاني عشر.



ولفتت إلى أنه تم تخصيص فترة زمنية من دقيقتين إلى خمس دقائق فقط في بداية كل حصة دراسية لمادة الحاسوب لاستعراض مشاهد توعوية ولوحات هادفة ذات صلة بالأمن السيبراني، مشيرة إلى أن الحملة استفاد منها ما يقارب 450 ألف متعلم ومتعلمة، منذ بداية انطلاقها حتى نهاية أكتوبر بمدارس وزارة التربية كافة، بالإضافة إلى إشراف 120 من الموجهين المشرفين على الحملة إلى جانب رؤساء أقسام ومعلمي مادة الحاسوب وعددهم 3476.



وثمنت جهود فريق عمل الحملة، الموجهين الفنيين لمادة الحاسوب إيمان الفارسي، وسنية المؤمن، ورأفت صابر، ود.يوسف الخليفي.