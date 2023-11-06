أقلعت امس الطائرة الإغاثية الـ13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.



وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ«كونا» على هامش إقلاع الطائرة عن تضامن الكويت مع الأشقاء في قطاع غزة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة لإنقاذ ضحايا الاعتداءات الصهيونية وتلبية متطلبات الحياة الضرورية. وقال إن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني لهم لتخفيف معاناتهم من اعتداءات قوات الاحتلال السافرة التي عمدت على تدمير كل مناحي الحياة وخلفت آلاف القتلى والجرحى.



وشدد الحساوي على أن الهلال الأحمر سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني معربا عن شكره لوزارتي الخارجية والدفاع لحرصهما على التواصل الدائم وتسهيل عمليات نقل المساعدات للأشقاء في غزة.



من جانبه، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح مماثل لـ«كونا» ان الجمعية حريصة على صلاحية المواد الطبية والغذائية المرسلة، مؤكدا ان صلاحيتها تتراوح بين طويلة الأمد وأقلها يمتد لستة أشهر مقبلة.



وأشار إلى أن الجمعية تعمل من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عبر اطلاع يومي على كافة الاحتياجات الطبية والغذائية المطلوبة لتوفيرها على طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى جانب التنسيق مع سفارة الكويت في مصر لإدخال المساعدات بشكل عاجل.



وأعرب الزيد عن شكره لمتبرعي حملة (أغيثوا فلسطين) عبر موقعهم الالكتروني، مؤكدا أن الجمعية حريصة على التفاعل بشكل عاجل مع كافة الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وبتنسيق منظم لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة حول العالم.