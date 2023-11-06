عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة حركة تنقلات الموظفين بعد انقضاء المدة الخاصة بالنقل بناء على قرار وزير الصحة د.أحمد العوضي الذي يقضي بأن تكون حركة التنقلات لكل موظفي الوزارة مرتين كل عام، في أبريل وأكتوبر.



وذكرت مصادر صحية في تصريح لـ«الأنباء»، انه تم قبول طلبات ونقل ما يقارب 500 موظف وموظفة بمختلف المسميات الوظيفية من «أطباء ـ فنيين ـ ممرضين ـ إداريين» بين قطاعات الوزارة خلال فترة السماح بالنقل في أكتوبر.



وبينت أن عملية النقل كانت حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو إليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة.



وأشارت المصادر إلى انه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول إليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.



وكانت وزارة الصحة قد اشترطت أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها»، وموافقة الوكيل المساعد المختص.



كما دعت إلى أن يتم رفع الطلبات خلال الـ 15 يوما الأولى من أبريل أو أكتوبر، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد، واستثنت الضوابط من مواعيد النقل حالات النقل التي تتم لأسباب صحية، علما أن الطلبات المستوفاة ترفع إلى جهاز الشؤون الإدارية لإعداد القرار اللازم لإصداره وفق القرارات المنظمة لذلك.