عبدالكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة باستقبال طلبات الموظفين لتظلمات الاعمال الممتازة عبر «الأونلاين» وفق الضوابط والشروط.



ووصل عدد المتقدمين لتظلمات الاعمال الممتازة في اليوم الاول الى 9 آلاف طلب. وستستمر عملية التقديم لتظلمات الاعمال الممتازة حتى 18 نوفمبر الجاري.



وجاء في الشروط لتقديم تظلمات الاعمال الممتازة هي ألا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 في وزارة الصحة.



وتضمنت ألا يكون الموظف وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال عام 2022، فضلا عن ألا يكون الموظف قد تجاوز مدة اجازاته المرضية خلال العام 2022 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى، فضلا عن أن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية «70% من عدد ايام النوبة للعاملين في هذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع لها»، فضلا عن 180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الاخرى.



ولفتت الى انه يجب أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العامة، كما تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع ـ الوقف عن العمل ـ التفرغ بكل انواعه والبعثات والاجازات



ايا كان نوعها او مدتها ـ ايام العطل الرسمي والجمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الوقود في المستشفى فقط.