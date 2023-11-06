بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تعميما بشأن التدابير المتخذة في موسم الأمطار.
وتضمن التعميم التالي:
على كل قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار وفقا للتالي:
٭ التنبيه ومتابعة شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية للتأكد من تنظيف كافة المناطق المحيطة بالمناهيل وإزالة ما حولها من مخلفات وأكياس بلاستيكية أو مواد بناء أو أنقاض.
٭ التأكد من تفريغ حاويات النفايات بشكل دوري وخاصة قبل بدء الحالة المطرية لعدم انجرافها مع مياه الأمطار وغلق الجاليات.
٭ التأكد من عدم وضع حاويات النفايات فوق مناطق الخدمات الخاصة بوزارة الأشغال وغيرها.
٭ متابعة والتأكد من قيام الأجهزة الرقابية بالبلدية وفروعها بالمحافظات ممثلا بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق - وإدارات السلامة بإزالة أي أنقاض أو مخلفات فوق مناهيل وجاليات الأمطار أو داخل الجاليات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن لمن يخالف ذلك.
٭ التأكد من وضع معدات النظافة في حالة استعداد تام وفي مناطق قريبة من المناطق السكنية مع تفعيل خطة الطوارئ.
٭ التواجد الدائم للجهاز الرقابي والمسؤولين بكل مستوياتهم الوظيفية أثناء هطول كميات كبيرة من الأمطار وتفعيل خطة الطوارئ.
٭ تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المناطق السكنية وتواجد الفرق الميدانية داخل المناطق وخارجها.
٭ التنسيق مع الجهات المعنية عن تلقي البلاغات في مختلف المناطق بالبلاد ومساندة أصحاب البلاغات في أعمالها والتأكد من إزالة أسباب الشكاوى.
٭ التنسيق ومساندة الأجهزة التابعة للجهات المعنية في فتح الطرق بالمعدات والعمالة المتاحة كل فيما يخصه.
٭ مساعدة الجهات المعنية في سحب كميات المياه من الطرق أو المنازل.
٭ رفع المخلفات الناتجة عن الأمطار وتنظيف المناطق والطرق والشوارع.
٭ مساندة الجهات المعنية بالدولة بالمعدات والعمالة في حدود الإمكانيات المتاحة.