بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تعميما بشأن التدابير المتخذة في موسم الأمطار.



وتضمن التعميم التالي:



على كل قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار وفقا للتالي:



٭ التنبيه ومتابعة شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية للتأكد من تنظيف كافة المناطق المحيطة بالمناهيل وإزالة ما حولها من مخلفات وأكياس بلاستيكية أو مواد بناء أو أنقاض.



٭ التأكد من تفريغ حاويات النفايات بشكل دوري وخاصة قبل بدء الحالة المطرية لعدم انجرافها مع مياه الأمطار وغلق الجاليات.



٭ التأكد من عدم وضع حاويات النفايات فوق مناطق الخدمات الخاصة بوزارة الأشغال وغيرها.



٭ متابعة والتأكد من قيام الأجهزة الرقابية بالبلدية وفروعها بالمحافظات ممثلا بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق - وإدارات السلامة بإزالة أي أنقاض أو مخلفات فوق مناهيل وجاليات الأمطار أو داخل الجاليات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن لمن يخالف ذلك.



٭ التأكد من وضع معدات النظافة في حالة استعداد تام وفي مناطق قريبة من المناطق السكنية مع تفعيل خطة الطوارئ.



٭ التواجد الدائم للجهاز الرقابي والمسؤولين بكل مستوياتهم الوظيفية أثناء هطول كميات كبيرة من الأمطار وتفعيل خطة الطوارئ.



٭ تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المناطق السكنية وتواجد الفرق الميدانية داخل المناطق وخارجها.



٭ التنسيق مع الجهات المعنية عن تلقي البلاغات في مختلف المناطق بالبلاد ومساندة أصحاب البلاغات في أعمالها والتأكد من إزالة أسباب الشكاوى.



٭ التنسيق ومساندة الأجهزة التابعة للجهات المعنية في فتح الطرق بالمعدات والعمالة المتاحة كل فيما يخصه.



٭ مساعدة الجهات المعنية في سحب كميات المياه من الطرق أو المنازل.



٭ رفع المخلفات الناتجة عن الأمطار وتنظيف المناطق والطرق والشوارع.



٭ مساندة الجهات المعنية بالدولة بالمعدات والعمالة في حدود الإمكانيات المتاحة.