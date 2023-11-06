أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن حصيلة أعــــمال فرق إدارة النظافة العــــامة وإشغالات الطرق بفــــرع بلدية محــــافظة حولي خــــلال شهر أكتوبر المــــاضي، وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي إن الهدف من تكثيف الجولات الميدانية هو رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها، لافتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بكافة المناطق التابعة إلى محافظة حولي والقيام بإزالة كل ما يشوه المنظر الحضاري العام ويعوق إشغال الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مفتشون الإدارة للجولات الميدانية بشكل دوري.



وأوضح العتيبي أن حصيلة الأعمال الرقابية المنفذة من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق خلال شهر أكتوبر الماضي جراء تنفيذ عدة جولات ميدانية أسفرت عن رفع 268 سيارات وقوارب مهملة وبقالات واستبدال حاويات تالفة وتحرير 268 محضر رفع مركبة مهملة، بالإضافة الى تحرير 176 مخالفة للإفراج.