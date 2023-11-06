مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن احتياجات سوق العمل من المواطنين الإداريين حاملي الدبلوم تشمل 11 تخصصا هي: دبلوم التفتيش بمختلف التخصصات: التجاري، الصناعي، التعاون، الأوزان والمقاييس والعمل، حماية البيئة، المصنفات الفنية، الأغذية، النظافة، السكرتارية والطباعة، هندسة وصيانة الحاسب الآلي، والقانون، بالإضافة إلى احتياجات التعليم وكادر الطب من حاملي درجة البكالوريوس التي تشمل 19 تخصصا هي: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، الأحياء، التربية الفنية، نظم وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، البيطري، التمريض، الخدمات الطبية المساعدة، الأشعة، والمختبرات الطبية.



هذا، وتتواصل جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية بشأن توفير فرص عمل لحاملي بعض التخصصات، وهي: التاريخ، العلوم السياسية، والشريعة، و6 تخصصات هندسية هي: صناعية ونظم، كهربائية إلكترونية، كهربائية، كيميائية، ميكانيكية وهندسة البترول.

«الأنباء» تنشر 30 تخصصاً تحتاجها الوزارات والجهات الحكومية من حاملي الدبلوم والبكالوريوس.. و9 تخصصات تنتظر فرص عمل

قالت مصادر لـ«الأنباء» إن احتياجات سوق العمل من المواطنين الإداريين حاملي الدبلوم تشمل 11 تخصصا هي دبلوم التفتيش بمختلف التخصصات: التجاري، الصناعي، التعاون، الأوزان والمقاييس والعمل، حماية البيئة، المصنفات الفنية، الأغذية، النظافة، السكرتارية والطباعة، هندسة وصيانة الحاسب الآلي، والقانون.

واستطردت بقولها: بالإضافة إلى احتياجات التعليم وكادر الطب من حاملي درجة البكالوريوس التي تشمل 19 تخصصا هي: الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، اللغات: العربية والفرنسية والإنجليزية، الأحياء، التربية الفنية، نظم وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، البيطري، التمريض، الخدمات الطبية المساعدة، الأشعة، والمختبرات الطبية.

هذا، وتتواصل جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية بشأن توفير فرص عمل لحاملي بعض التخصصات وهي التاريخ، العلوم السياسية، والشريعة.

و 6 تخصصات هندسية هي: صناعية ونظم، كهربائية إلكترونية، كهربائية، كيميائية، ميكانيكية، وهندسة البترول.