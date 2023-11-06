تبادل الطاقة يتم عبر الاستفادة من كميات معينة من شبكة الربط من الدول الخليجية خلال الصيف ثم إعادتها خلال الشتاء



دارين العلي



‏أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة تقوم حاليا بالتفاوض مع اكثر من دولة خليجية لتأمين 500 ميغاواط من الكهرباء خلال موسم الذروة المقبل عبر التبادل.



وقالت المصادر إنه وفقا للتوقعات لموسم الصيف المقبل وفي ظل غياب إنتاج جديد فإن الاستهلاك سيتساوى تقريبا مع حجم الانتاج الآمن وبالتالي فإن الوزارة تسعى لتأمين احتياط آمن عبر شبكة الربط الخليجي في موسم الذروة وتحديدا في أوقات الذروة من اليوم والتي تتراوح ما بين الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا.



وقالت المصادر ان شراء الطاقة مازال مطروحا في حال لم يتم تأمين الـ 500 ميغاواط عبر التبادل، موضحا أن تبادل الطاقة يتم عبر الاستفادة من كميات معينة من شبكة الربط من الدول الخليجية خلال الصيف ثم إعادتها خلال فصل الشتاء بزيادة طفيفة دون أن يكلف ميزانية الوزارة أي مبالغ.



وأوضحت المصادر انه يتم حاليا التفاوض مع الإمارات ومع الدول الأخرى الخليجية القادرة على التبادل، لافتة إلى أن الوزارة سبق أن تبادلت الطاقة مع دولة الإمارات في الأعوام السابقة، حيث تم تزويد الإمارات خلال فصل الصيف بـ 200 ميغاواط ثم استعادتها الشبكة المحلية في فصل الشتاء بحوالي 250 ميغاواط يوميا بنفس مدة تبادل.