تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في "ادارة مباحث محافظة الجهراء" من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين يمتهنان سرقة الكابلات الكهربائية ثم يقومان ببيعها بقصد التكسب المالي.

وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات تم أخذ الإذن القانوني اللازم وتشكيل فريق من مكتب مباحث الصليبية والانتقال إلى منطقة أمغرة مكان تواجد التشكيل العصابي وتم مشاهدة مركبة يستقلها المتهمان وتم استيقافهما بعد محاولتهما الفرار جرياً على الأقدام.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات أقرا واعترفا بأنهما يقومان بسحب الأعمدة الكهربائية وإسقاطها وتقطيع الكابلات الكهربائية وبيعها بهدف التكسب المادي، وانهما قاما بعدة سرقات مشابهة في مختلف مناطق الكويت، وارشدا عن أماكن المسروقات، وبالكشف عنها تبين أن المسروقات مقيد ضدها (10) قضايا مجهولة.

وجار إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.