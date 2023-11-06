مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب الدانة، والفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 2مليون دينار، قد وصل إلى محطته الأخيرة، ليبدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائز سعيد الحظ، الذي يفوز بالجائزة يوم 18 يناير 2024.



ومنذ إعلانه في مايو الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لحساب مليونير الدانة، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، حرص بنك الخليج على التواجد في عدد من المجمعات التجارية في مقدمتها «الأفنيوز» و«360»، لاستقبال الراغبين في فتح حساب الدانة قبل انتهاء الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير.



وبهذا، يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة 2 مليون دينار، والنصف سنوي بقيمة مليون دينار، إلى جانب سحبين بجائزة تبلغ قيمتها 100 ألف دينار لكل منهما، فضلا عن 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.