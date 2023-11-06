أنهت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة شهرها الأول بعشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، فيما يبدو وقف اطلاق النار او حتى الهدن الانسانية التي تدعو لها الدول الغربية عصية على التطبيق، مع اصرار اسرائيل على قصفها المكثف للقطاع المنكوب شمالا وجنوبا.



وبعد 30 يوما من القصف الجوي والبحري والبري والغارات الاسرائيلية المكثفة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ذلك أسفر عن استشهاد نحو 9770 منهم ٤٠٠٨ أطفال و2550 سيدة إلى جانب أكثر من 24800 مصاب، واتهم المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة «اسرائيل بارتكاب 1031 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية بما يمثل إبادة جماعية لكل قطاع غزة».



وأضاف أن لدى الجهات الحكومية في غزة 2066 بلاغا عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من نصفهم من الأطفال، و70% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال والنساء.



وقالت وكالة «وفا» الفلسطينية للانباء إن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.



وأفادت بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى بمدينة غزة بصاروخ دون سابق انذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، بينهم نازحون.



وأضاف أن أحد المرضى داخل غرفة العناية المركزة أصيب بشظايا انفجار الصاروخ، ما ادى إلى اصابته بجروح خطيرة.



كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 30 مواطنا من عائلة أبوحصيرة، بعد استهداف منزلهم الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.



واستشهد طفلان وأحد المواطنين على الأقل، فيما أصيب آخرون جراء استهداف منازلهم بالقذائف المدفعية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجدا في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45 ونحو 100 مصاب، سقطوا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في وسط قطاع غزة في حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس في بيان، وسط استمرار القتال الدائر بين إسرائيل ومقاتلي الحركة.



وعلاوة على الموت قصفا، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من «ارتفاع حاد وشيك في وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية»، وقال ان «حرب التجويع بغزة تبلغ ذروتها بمنع الإمدادات وقصف المخابز وخزانات الماء».



بدورها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم، أو البقاء أحياء للغد.



واعلن البرنامج انه فقد 22 مخبزا كان يعمل معها لتقديم المساعدات الغذائية للأسر المتضررة والآن يوجد مخبز واحد فقط يعمل ويمكن من خلاله تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين.



ويصطف الناس لساعات فقط للحصول على قطعة من الخبز التي قد لا تشبع احتياجاتهم، ووجهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.



أما منظمة الصحة العالمية، فقد أعلنت أنها وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وقالت ان استهداف إسرائيل المرافق الصحية في غزة أدى لمقتل 504 أشخاص، وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.



على صعيد المواجهات الميدانية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها دمرت دبابتين إسرائيليتين متوغلتين في بيت حانون بقذيفتي الياسين 105، ومقتل عدد من الجنود من مسافة قريبة.



كما اعلنت أنها قصفت تجمعا للآليات المتوغلة غرب إيريز بقذائف هاون.



وقد دعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني «البطل لمواجهة شاملة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل»، فيما دعت حماس «شعبنا في الضفة وأهالي الأسرى للخروج فورا للضغط على الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد أسرانا الأبطال». في المقابل، دوت صفارات الإنذار بمناطق في غلاف غزة الجنوبي، ومنطقة كرم أبوسالم جنوب غلاف غزة، حيث تواصل فصائل المقاومة اطلاق رشقات الصواريخ نحو الداخل الفلسطيني.



وفي الضفة الغربية، قتل خمسة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية وتقارير اعلامية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصاعدا للعنف أدى إلى مقتل أكثر من 151 شخصا خلال شهر.