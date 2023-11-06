القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قدم وكيل لجنة النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر اقتراحا الى البرلمان بمنح العاملين المصريين في الخارج امتيازا جديدا يسمح لهم باستقدام السلع المعمرة من الثلاجات والغسالات ومواقد الغاز «البوتاجاز» وسخانات وشاشات لمرة واحدة معفاة من كل الرسوم الجمركية والضرائب ودون وديعة مسبقة.



وقال النائب في حوار خاص مع «الأنباء» إنه يمكن أن تقدم هذه المنحة للمصريين في الخارج عند العودة النهائية من الإعارة أو انتهاء مدة العقد الخاص، وإلى تفاصيل الحوار:



هل يتعارض هذا مع قانون التيسيرات للمصريين في الخارج الذي يسمح لهم باستقدام سيارة واحدة؟



٭ لا أعتقد إطلاقا أن هناك تعارضا بين هذا وذاك، فاستيراد السيارة أمر مستجد، ولكن طبيعة المصري في الخارج انه دائما يجلب معه السلع المعمرة أو يأتي بجديد منها مستورد من الخارج، ويكون عرضة لسداد رسوم جمركية مرتفعة قد تؤدي إلى عجزه عن استلام السلع المعمرة العائد بها.



هل هناك مطالب أخرى يطالب بها نواب آخرون إضافة إلى اقتراحك؟



٭ بالطبع هناك مطالب عدة، وأقول انه في إطار تشجيع المصريين في الخارج على استخدام شركة مصر للطيران وهي الشركة الوطنية المصرية في الذهاب والعودة، فإن زملائي يرون انه من المناسب وفي إطار العمل بتنافسية مع شركات الطيران الأخرى أن يتم تخفيض أسعار التذاكر الوصول الى مصر لقضاء إجازاتهم السنوية أو عند العودة النهائية وبنسبة لا تقل عن 25%.



هناك تخفيضات تقدمها مصر للطيران بالفعل؟



٭ أعرف ذلك، ولكن ان ما قرأته وسمعته أن التخفيضات تتم في مواسم معينة، وهذا ما تعلنه الشركة الوطنية للطيران، ولكن أطالب بأن يتم التخفيض طوال العام سواء كان لقضاء الاجازة والعودة أو العودة النهائية.



هل تقصد أن التخفيض يكون لصاحب العمل في الخارج؟



٭ لا طبعا اقصد أنها تكون للأسرة كلها في حالة اصطحابه لها معه وتقيم معه، بشرط أن يثبت ذلك.