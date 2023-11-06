هادي العنزي



أكد مدرب السالمية د.محمد المشعان أن خيطان كان منافسا صعبا، رغم أفضلية السماوي في المباراة التي خرج منها فريقه فائزا 3-1 ليرتقي إلى المركز الرابع بـ 12 نقطة.



وذكر د.المشعان أن هدوء السالمية كان العنصر الحاسم بالمواجهة، في مواجهة فريق يعمل على التكتل الدفاعي أمام مرماه، وقال: «عملنا في المباريات الثلاث الأخيرة لتحقيق العلامة الكاملة، وقد أنجزنا المهمة على خير ما يرام، وسنعمل على كيفية مواجهة القادسية بأفضل طريقة ممكنة في الجولة الثامنة».



وأشاد المشعان بالدور المميز للبدلاء الذين ساهموا إلى جانب زملائهم في الشوط الثاني، وكانوا عامل حسم للفوز.