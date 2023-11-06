يحيى حميدان



رأى مدرب الكويت، الصربي بوريس بونياك أن وجود فريقه في صدارة ترتيب دوري «زين» الممتاز بعد 7 جولات أمر ليس مستغربا، ولكن من المدهش كيف حقق «الأبيض» ذلك رغم الضغوطات الكبيرة جراء اللعب في أكثر من مسابقة واستدعاء العديد من اللاعبين لأربعة منتخبات مختلفة هي: منتخبنا الأول والأولمبي والبحرين وإيران الأولمبي. وأشار بونياك إلى أن هذه العوامل بإمكانها إحداث خلل في أي فريق، ولكن في نادي الكويت فالأجواء احترافية ومثالية وتشجع على العمل والتألق. وأضاف أن العمل مع 20 لاعبا دوليا، سواء حاليون أو سابقون، أمر ليس بالسهل ومن الصعوبة إبقاؤهم جاهزين ومتحمسين. وأوضح بونياك أن تراجع نسبة تسجيل الهداف التونسي طه ياسين الخنيسي يعود لإصابته وخوضه المباريات متحاملا عليها، ولذلك فهو ليس في مستواه المعتاد ومسألة تسجيل الأهداف لا تقلل من إمكاناته وفائدته للفريق.