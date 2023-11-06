يحيى حميدان



اعتبر حارس مرمى فريق الكرة بنادي خيطان علي فاضل أن الانضمام الى صفوف المنتخب الوطني الأول حلم يراوده ويتمنى أن يحظى بشرف الدفاع عن شعار «الأزرق» في قادم المواعيد.



وأضاف أن مسألة اختياره ضمن المنتخب الوطني بيد الجهاز الفني لـ «الأزرق»، وهو رهن اختيارهم متى ما وجهوا الدعوة له، وبالتأكيد فإن اختياره للمنتخب الوطني - لو تم - سيشكل حافزا معنويا كبيرا في مسيرته.



وعن خسارة فريقه خيطان أمام السالمية 1-3 في دوري «زين» الممتاز، قال فاضل: «هاردلك لفريقنا ومبروك للمنافس، وهذا حال كرة القدم ومن يستغل الفرص بالتأكيد يحقق الفوز، وخيطان حاول ولكن لم يوفق بعد إلغاء هدفين بداعي التسلل».