استمرارا في جهودها لدعم وتشجيع الرياضيين المحليين، قدمت زين جوائزها النقدية التشجيعية للاعبين الأكثر تميزا في الجولات الأولى من دوري زين لكرة القدم بدرجتيه الأولى والممتازة، وذلك ضمن شراكتها مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.



واستضافت «زين» في مركزها للابتكار (ZINC) حفلا خاصا لتقديم جوائز «أفضل لاعب في الجولة»، وذلك عن الجولات الست الأولى من الدوري الممتاز، والجولات الـ 5 الأولى من دوري الدرجة الأولى.



وشهد الحفل حضور محلل منصة «شاشا» الإعلامي القدير هشام الخلصي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وأمين عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز حمادة، وأعضاء اللجنة حمد العنزي وحسين حاكم. وعلى مستوى دوري زين الممتاز، قدمت زين جائزة أفضل لاعب بالجولة 500 دينار لكل من علي فاضل لاعب خيطان عن الجولة الأولى، وأحمد الظفيري لاعب الكويت عن الجولة الثانية، وخالد العجاجي لاعب النصر عن الجولة الثالثة، ومحمد دحام لاعب الكويت عن الجولة الرابعة، وعبدالله العتيبي لاعب الشباب عن الجولة الخامسة، وسامي الصانع لاعب الكويت عن الجولة السادسة.



وعلى مستوى دوري زين للدرجة الأولى، قدمت الشركة جائزة أفضل لاعب بالجولة 200 دينار لكل من ناصر القحطاني لاعب الساحل عن الجولة الأولى، وحامد الرشيدي لاعب التضامن عن الجولة الثانية، وعبدالله ماجكي لاعب اليرموك عن الجولة الثالثة، وفرحان سعد لاعب برقان عن الجولة الرابعة، وسالم الهاجري لاعب الساحل عن الجولة الخامسة.



وقبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناء عليها، وهم عبدالعزيز حمادة رئيسا للجنة، وحمد العنزي، وأحمد موسى، وحسين حاكم، وحسين المطيري.



وتتضمن جوائز «زين» التشجيعية هذا الموسم 10 آلاف دينار جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5000 دينار جائزة هداف الموسم، و5000 دينار جائزة الهداف المحلي للموسم، و5000 دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و1000 دينار جائزة أفضل صورة في الموسم، هذا بالإضافة إلى 200 دينار (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة بدوري الدرجة الأولى.