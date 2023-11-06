هادي العنزي



يحلّ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم ضيفا على الرفاع البحريني في الـ9 مساء، على ستاد نادي الرفاع في مدينة خليفــة الرياضيــة، ضمن الجولــة الـ 4 للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما يحل الزوراء العراقي (4 نقاط) ضيفا على النجمة اللبناني (نقطة واحدة) ضمن ذات المجموعة.



ويسعى الأخضر (4 نقاط) إلى تحقيق الفوز في مواجهة متصدر الترتيب (7 نقاط)، لتعويض خسارته على أرضه في الجولة الماضية (0-3)، ولمشاركته صدارة ترتيب المجموعة، ولضمان المنافسة على مقعد مؤهل إلى الدور الثاني للبطولة الآسيوية في نسختها الـ19، والتي يشارك فيها 36 ناديا، موزعة على 9 مجموعات. وشهد العربي ظروفا متقلبة في الأيام الماضية، وقبل مواجهة الرفاع اليوم، فهو استعاد قائده الحارس الدولي سليمان عبدالغفور، وسلطان العنزي، وسلمان العوضي، وهؤلاء الثلاثة سيكون لهم دور إيجابي فاعل في مواجهة اليوم، ولكنه من جانب آخر تعرض لهزة ربما «تكون إيجابية» بعدما تمت إقالة الألماني توماس برداريتش الخميس الماضي، ليتولى المهمة الفنية مؤقتا المدرب المساعد محمد السلمان، لحين وصول المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، وفي الوقت نفسه يفتقد للاعب الوسط الدولي سيف الحشان، والجناح النيجيري ايوالا، والمدافع جمعة عبود، ما بين إصابة وإيقاف.



ولن تكون مهمة الأخضر سهلة أمام مستضيفه الرفاع الذي يحل ثالثا بنهاية الجولة الخامسة لدوري ناصر بن حمد بـ10 نقاط، خلف الخالدية والنجمة (11 نقطة)، وفي جعبته مباراة مؤجلة مع الشباب، يمكنه الفوز بها من اعتلاء قمة الدوري البحريني، ولديه استقرار فني بقيادة المدرب هشام الماحوزي الذي تولى المهمة مايو 2023، ويملك في صفوفه العديد من الأوراق الرابحة، من بينهم المهاجم البرازيلي جويل فينيسيوس، وهاشم سيد علي، وكميل الأسود، فضلا عن أفضلية الأرض والجمهور.