يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي القادسية مع المنتخب القطري (الرديف) وديا مساء الأربعاء المقبل ضمن استعدادات الفريق للبطولة الآسيوية للأندية الأبطال لكرة اليد، والتي يستضيفها خلال 17 و28 الجاري على أن يختتم مبارياته الودية بلقاء الغرافة القطري قبل العودة إلى البلاد تمهيدا للمشاركة في البطولة.



وفي هذا السياق، يصل إلى معسكر «الأصفر» محترف نادي الصليبخات الكرواتي توماس للانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة، حيث أثبت الأخير جودته في الشقين الدفاعي والهجومي مع الصليبخات محليا ومع الكويت في البطولة الآسيوية الأخيرة.



من جانب آخر، منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسين حبيب الفريق راحة صباحية وركز على بعض جوانب التدريبات البدنية في الفترة المسائية أمس بغرض تقليل الأحمال وإزالة الضغط العضلي الناتج عن مضاعفة التدريبات والمباريات المختلفة.



دوري الشباب



من جهة أخرى، أسفرت منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام للشباب تحت 19 سنة عن فوز مثير لليرموك على السالمية 34-33 ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط وبقي الخاسر على رصيده السابق 3 نقاط، كما انتهت مواجهة العربي مع الفحيحيل بالتعادل 28-28 ليقتسما نقطتي اللقاء ويصبح رصيدهما نقطة واحدة، كما حقق كاظمة فوزا سهلا على القادسية 34- 23 ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما يبقى رصيد القادسية خاليا من النقاط، وكذلك فاز الكويت على الصليبخات 32-22 رافعا رصيده إلى 5 نقاط متصدرا الترتيب العام، فيما يبقى رصيد الصليبخات على نقطتين.