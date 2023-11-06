واصل الإنتر تشبثه بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا 2-1 أمس الأول على ملعب «جيويس» في برغامو في المرحلة الـ 11 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو (40 من ركلة جزاء) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (57) هدفي الإنتر، وجانلوكا سكاماكا (61) هدف أتالانتا.



وهو الفوز الثالث تواليا لـ «النيراتزوري» والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 28 نقطة.



في المقابل، مني أتالانتا بخسارته الرابعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين فتراجع الى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.



وتلقى الإنتر ضربة موجعة بإصابة مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار فدخل ماتيو دارميان مكانه (33).



من جانبه، أبدى سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، قلقه من غياب بنجامين بافارد مدافع الفريق، لفترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها، وقال: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكن اللاعبين قاموا بعمل جيد في السيطرة على المباراة، ضغط أتالانتا في الدقائق العشرين الأولى لكننا سيطرنا بعد ذلك»، لافتا «لقد مرت 11 جولة فقط، ولم نقطع حتى ثلث الطريق، نحن نؤمن بأنفسنا لكننا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا».



وواصل ميلان نزيف النقاط بخسارته مع أودينيزي بهدف وحيد سجله الأرجنتيني روبرتو بيريرا (61) من ركلة جزاء.



وهي الخسارة الثانية لميلان في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يحقق فيها الفوز فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث، فيما حقق أودينيزي فوزه الأول هذا الموسم بعد 7 تعادلات و3 هزائم.



واستعاد نابولي حامل اللقب توازنه بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-0 على ملعب «أريكي» في ساليرني، محققا فوزه السادس هذا الموسم ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة.



في المقابل، مني ساليرنيتانا، الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في الدوري حتى الآن، بخسارته السابعة هذا الموسم فبقي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.



وتختتم الجولة الـ 11 للدوري الإيطالي بمباراتين تجمع الأول بين فروزينوني مع إمبولي، فيما يلتقي في الثانية تورينو مع ساسوولو.