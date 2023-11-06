اقتنص المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو فوزا قاتلا لفريقه برشلونة حامل اللقب من مضيفه ريال سوسييداد بتسجيله هدف المباراة الوحيد 1-0 أمس الأول في المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما استعاد جيرونا الصدارة بفوز مثير على أوساسونا 4-2.



وخطف أراوخو النقاط الثلاث من رأسية من داخل المنطقة بعد تمريرة من الألماني إيلكاي غوندوغان ضرب فيها مصيدة التسلل ومرت بين قدمي الحارس أليخاندرو ريميرو (90+2)، في مباراة فرض خلالها حارس النادي الكاتالوني الألماني مارك أندري تير شتيغن نفسه نجما بتصديه للعديد من الكرات الخطيرة.



ونفض برشلونة غبار خسارته على أرضه في «الكلاسيكو» أمام غريمه ريال مدريد 1-2 في المرحلة الماضية، فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق نقطتين عن القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو الرابع والخاسر أمام مضيفه لاس بالماس 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.



وقلص برشلونة الفارق بينه وبين جيرونا المتصدر إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند 19 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق نقطة عن ريال بيتيس الخامس الفائز على ريال مايوركا 2-0 في وقت سابق.



من جانبه، أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه لا يستحق الفوز، وقال: «ريال سوسييداد يستحق أكثر من ذلك بكثير عكس ما كنت أعتقده أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو»، لم نتسم بالحدة والعدوانية في الشوط الأول هذا ليس الطريق الذي نريده»، مضيفا: سألت اللاعبين بين الشوطين إذا كان يشعر أحدهم بالإرهاق لأننا لم نتسم بالحدة المطلوبة.



وحقق ريال بيتيس فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه ريال مايوركا المنقوص عدديا 2-0، سجلهما البرازيلي وليان جوزيه (7) وأيوسي بيريس (65).



ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد ريال مايوركا عند 9 نقاط في السادس عشر.



وأنقذ المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية من الخسارة أمام مضيفه سلتا فيغو بتسجيله هدف التعادل (84)، ورفع إشبيلية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما وصل رصيد سلتا فيغو 7 نقاط في المركز الثامن عشر.



وتختتم الجولة الـ 12 اليوم، بلقاء يجمع خيتافي مع ضيفه قادش.