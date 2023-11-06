يحيى حميدان



انفرد اليرموك بصدارة دوري «زين» للدرجة الأولى لكرة القدم عقب فوزه الصعب على برقان 3-2 أمس ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.



وسجل أهداف «اليرامكة» كل من الإيطالي ماريو فونتانيلا (43 و89) وكليفن ياينيك (63) وكيلفين يانيك من جمهورية الرأس الأخضر (63)، فيما أحرز هدفي «الذهبي» كل من السنغالي ماليك سيسيــه من ركلة جزاء (33) وعبدالهادي خميس (72).



ورفع اليرموك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، فيما بقي برقان عند رصيده السابق بـ 5 نقاط في المركز الرابع.



واستغل «اليرامكة» تعثر شريكهم السابق في الصدارة التضامن بعدما تعادل مع الساحل 0-0. وبات لـ «العنيد» 9 نقاط في المركز الثاني، ولـ «أبناء أبوحليفة» 6 نقاط في المركز الثالث.