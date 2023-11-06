حسم بايرن ميونيخ حامل اللقب «الكلاسيكر» بمواجهة غريمه التقليدي مضيفه بوروسيا دورتموند بعد 10 دقائق من بداية الشوط الأول بتسجيله هدفين قبل أن يحسمه برباعية نظيفة بينها هاتريك لمهاجمه الدولي الانجليزي هاري كين أمس الأول في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما عزز باير ليفركوزن صدارته بفوز صعب على مضيفه هوفنهايم 3-2.



في المباراة الاولى، فرض الوافد الجديد كين نفسه نجما في أول «كلاسيكر» في مسيرته بتسجيله ثلاثية «هاتريك» للمباراة الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم في الدقائق 9 و72 و90+3، بعدما افتتح المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، العائد إلى صفوف بايرن بعدما غاب عن المباريات الأربع الماضية في مختلف المسابقات بسبب تمزق في الفخذ، التسجيل برأسية بعد 4 دقائق من صافرة البداية.



ورفع كين القادم من توتنهام الانجليزي هذا الصيف والذي سجل ثلاثية «هاتريك» في الفوز الساحق على دارمشتات 8-0 في المرحلة الماضية، رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 15 هدفا متقدما بفارق هدف عن الغيني سيرهو غيراسي مهاجم شتوتغارت.



وأعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي حقق فوزه الرابع تواليا في الدوري، الفارق إلى نقطتين في المركز الثاني بعدما وصل إلى 5 نقاط عقب فوز ليفركوزن فعزز صدارته برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد دورتموند الذي مني بخسارته الاولى عند 21 في المركز الرابع.



ويتفوق بايرن في المواجهات في «البوندسليغا» مع 54 فوزا مقابل 30 تعادلا و25 هزيمة، فما حملت هذه المباراة الرقم 134 في مختلف المسابقات مع 32 فوزا لدورتموند مقابل 35 تعادلا و67 هزيمة.



من جانبه، أكد مدرب بايرن ميونيخ توماس توخيل أن فريقه يمتلك الثقة والجودة معا، وقال: «رغم الهزيمة في الكأس، إلا أننا كنا نعرف ما يمكننا القيام به، وكانت لدينا الثقة الكافية لوضع الخطة موضع التنفيذ».