تختتم الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بقمة «لندنية» خالصة، تجمع بين توتنهام (26 نقطة) الطامح إلى استعادة الصدارة من مان سيتي (27)، وضيفه تشلسي صاحب المركز الـ 12 بـ 12 نقطة، والذي يعاني الأمرين هذا الموسم بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.



ويعيش توتنهام فترة استثنائية في «البريمييرليغ» برصيد خال من الهزائم، وتعادلين، و8 انتصارات، بقيادة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، ولا يبدو على «السبيرز» أي تأثر برحيل قائده وهدافه هاري كين الصيف الماضي إلى بايرن ميونيخ الألماني، إلى ذلك، حرم نيوكاسل ضيفه أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، من اللحاق بحامل اللقب الى الصدارة ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 1-0 سجله أنتوني غوردون (64).



وهي الخسارة الاولى لأرسنال في الدوري هذا الموسم وتراجع الى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة. في المقابل، صعد نيوكاسل الى المركز السادس برصيد 20 نقطة.



من جانبه، أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بلاعبي فريقه من حيث الأداء والطريقة التي لعب بها، وقال: «لم نستحق خسارة المباراة، نحن خسرنا المباراة بسبب القرارات الواضحة والصريحة، إنه أمر محرج ومخز، هذا ما هو عليه، إنها فضيحة».



ويرجع أرتيتا بما حدث عند احتساب هدف نيوكاسل، الذي سجله جوردون، حيث كانت هناك 3 حالات تحكيمية تخصه، دققت فيها تقنية الفيديو المساعد قبل احتسابه.



وأكد أرتيتا أن هناك الكثير على المحك، مضيفا: أنا هنا لتمثيل هذا النادي وجعل فريقي يتنافس على أعلى مستوى ممكن، الهوامش صغيرة جدا، إنه مخز، إنه أمر محرج، كيف يحتسب هذا الهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الدوري نقول إنه الأفضل في العالم، لقد قضيت 20 عاما في هذا البلد والآن أشعر بالخجل، إنه عار.



نوتينغهام يسقط أستون فيلا

وضع نوتينغهام فورست حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على ضيفه أستون فيلا بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري أولا أينا (5) وأوريل مانغالا (47).



وارتفع رصيد نوتينغهام إلى 13 نقطة، فيما توقف رصيد الخاسر عند 22 نقطة.