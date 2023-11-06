وجه د.علي الكندري رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع ناشده فيها سرعة حسم ملف اختيار مدير الجامعة والاستعجال في تشكيل لجنة تنقيح قانون 76 لسنة 2019 كونها متعلقة بقرار تشريعي سياسي وهو ليس فقط قرار اكاديمي فني داخل جامعة الكويت.



كما طالب الكندري بالاستعجال بتشكيل عدد من المناصب بما فيه مجلس الجامعات الحكومية لأن القانون اشترط في الكثير من تفاصيله بعودة جزء من قرارات جامعة الكويت الى مجلس الجامعات الحكومية وطالب الكندري الوزير بالحفاظ على استقلالية الجامعة وتعزيزها ماليا واداريا نظرا لأن من اكبر مشاكل قانون 2019 انه اعطى سلطة واستقلالية إدارية الى الجامعة لكن عندما جاء الى الاستقلالية المالية ارتبك القانون في شرحها وتفصيلها، فنرى في بند يمنح استقلالية مالية وفي بند أخرى ينتقص تلك الاستقلالية.