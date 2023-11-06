عبدالعزيز الفضلي



عقدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية تمت خلاله مناقشة العديد من الامور المتعلقة بالعملية التعليمية.



وقالت المطوع ان الاجتماع جاء لبحث مقترحات حول توزيع المعلمين بالمناطق التعليمية بما يتناسب مع سد احتياجات المدارس، مضيفة أنه تم بحث ميزانية المعلمين في جميع المناطق التعليمية بعد الاطلاع على النماذج الخاصة.



وأضافت المطوع أنه تمت مناقشة مقترحات حول نصاب رئيس القسم والمعلم من الحصص الدراسية، بالإضافة الى الاطلاع على نموذج كشف بيانات المعلمين والمشغول الفعلي الذي يوضح نصاب المعلمين خلال العام الدراسي، داعية موجهي عموم المواد الدراسية إلى أهمية تفعيل التعليم عن بعد بكل جوانبه والاستعداد للعمل به وذلك سعيا لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها بما يخدم الميدان التربوي.



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