عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الأولى من الضاحية N4 بجنوب مدينة سعد العبدالله اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وأضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 2003/12/31 وما قبل، لافتة الى انه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين فيه نوع المعاملة والمنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.