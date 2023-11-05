الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين تمادى لمرحلة خطيرة وغطرسته وصلت درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن إدانة الكويت الشديدة لتصريحات أحد وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي يدعو خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.



وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.

وجددت مناشدة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين الشقيق.