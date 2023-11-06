كشفت الممثلة بريسيلا بريسلي سبب عدم رغبة زوجها الراحل نجم الروك السابق ألفيس بريسلي، بإنجاب المزيد من الأطفال، بعد ولادة ابنتهما ليزا ماري بريسلي عام 1968.



وقالت بريسيلا أمام جمهور من 400 شخص، في برنامج «سؤال وجواب» في كازينو ساوث بوينت في لاس فيغاس، إن ألفيس كان يشعر بأنه مشغول جدا وانه كان يشعر بالذنب كونه لا يمكنه البقاء مع ابنته بما يكفي حينما كانت ليزا صغيرة، لهذا لم يخططا لتكبير عائلتهما قبل أن يتطلقا عام 1973. وأضافت الممثلة ذات الـ 78 عاما قائلة: لأن برنامجه كان مزدحما بالمواعيد، كان يشعر بأنه لا يمكنه أن يعطي المزيد من العناية لطفل آخر. وإلى جانب السنوات الست التي قضتها مع ألفيس تحدثت بريسيلا عن حياتها الفنية والشخصية، فيما يعرض في دور السينما الفيلم الوثائقي «بريسيلا» من إخراج المخرجة صوفيا كوبولا.