ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة في غزة بشنها غارات عنيفة على القطاع، لاسيما في محيط عدد من المستشفيات، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين العزل.



فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات طالت مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



ووصلت أعداد كبيرة من القتلى اغلبها من النساء والاطفال إلى مجمع الشفاء الطبي إثر سلسلة غارات إسرائيلية غير مسبوقة.



وسقط قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمال غرب القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ان الغارات الإسرائيلية اوقعت «عشرات الشهداء في مجازر بعدة مناطق في غزة».



وأكدت حكومة «حماس» ان الجيش الإسرائيلي شن «قصفا كثيفا حول مستشفيات عدة في شمال غزة».



وقال المكتب الاعلامي الحكومي في القطاع انه تم «قصف إسرائيلي كثيف حول عدد من المستشفيات».



وسبق هذه الموجة الجديدة من الغارات الإسرائيلية، قطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت داخل قطاع غزة، حسبما اعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).



وأضافت المجموعة في بيان أن ذلك يرجع إلى «تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى من الجانب الإسرائيلي».



في المقابل، دوت انفجارات عنيفة في مدينة تل ابيب وضواحيها اثر رشقات صاروخية اطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة.