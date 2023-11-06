عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اتمام تنفيذ 4 مجموعات من المحلات التجارية في القطع " 1,2,3,4" في الضاحية N10 من مدينة المطلاع السكنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، أنها سلمت نهاية أكتوبر 2023 مفاتيح المحلات التجارية في القطع ال 4 إلى ممثلي وزارة المالية " أملاك الدولة والخدمات".

وأضافت: تم الإنتهاء وتسليم مفاتيح مسجدين محليين ومبنيين يشملان سكن امام ومؤذن في القطعة رقم " 1 و 4 " في الضاحية N10 من المدينة وذلك ضمن عقد مشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة .

وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في تسليم المباني العامة الجاهزة للجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها للمواطنين من سكان المدينة وروادها.