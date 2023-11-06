فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه على مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية نزع سلاح إسرائيل النووي فورا، مشيرا إلى أن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن استخدام قنبلة نووية في غزة "دليل فشل الكيان أمام المقاومة"، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، التهديد باستخدام القنبلة النووية في قطاع غزة بإنه " إنذار" للعالم بأكمله.

وأدلى كنعاني بهذا التصريح خلال منشور على منصة " اكس" في وقت متأخر من أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " ارنا " أن كنعاني كتب "الوحشية غير المحدودة للنظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المقهور في غزة خلال الايام الأخيرة، بالاضافة إلى تهديد اليوم من جانب أحد الوزراء بهذه النظام باستخدام قنبلة نووية، يعد إندارا للعالم بأكمله".

وأضاف" يتعين على العالم أن يقف فورا ضد هذه الفاشية والنظام العنصري ويحمل أنصاره المسؤولية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس الأحد إيقاف وزير التراث، عميحاي إلياهو، عن حضور اجتماعات الحكومة، إلى أجل غير مسمى.

وكان إلياهو قد طرح في وقت سابق فكرة قصف غزة "بالقنابل النووية"، لكنه تراجع عنها لاحقا بوصفها "ملاحظة مجازية"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"