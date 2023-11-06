أقام سفير البلاد لدى دولة قطر خالد المطيري، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ووفدي الشعبة البرلمانية والبرلمان العربي وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع ال١٧ لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. حمد المطر وأمين السر د. محمد المهّان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي.

وحضر المأدبة الليلة الماضية أعضاء البرلمان العربي النواب أحمد لاري وحمدان العازمي وخالد المونس ود. محمد الحويلة الذين يشاركون في أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي ممثلين عن البرلمان العربي.

كما حضر أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي