ندعم أي إجراء يُتّخذ على المستوى الإسلامي والإقليمي والدولي لردع جرائم الاحتلال

السوداني:نطالب بإيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان وفتح الممرات الآمنة

قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة بيد من يمارس العدوان على غزة

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين، إلى ردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والإيقاف الفوري لعمليات القصف هناك معتبرا ما يحصل في غزة "جرائم مروعة ضد البشرية وإبادة جماعية".

وقال في مؤتمر صحافي، عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الذي يزور العاصمة طهران حاليا، إن "قتل النساء والاطفال وتدمير منازل المواطنين في غزة لا يعد انتصارا للاحتلال ولا يمكن التعويض عن هزيمته المدوية من خلال ارتكاب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية".

وشدد رئيسي على ضرورة إيقاف إطلاق النار وإرسال المساعدات الى قطاع غزة مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران "تدعم أي إجراء يتخذ على المستوى الإسلامي والإقليمي والدولي لردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة".

من جانبه أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم الإثنين، أن "قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة بيد الطرف الذي يمارس العدوان على غزة".

وقال السوداني إن "العراق يلعب دوراً، وتواصل مع دول المنطقة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ومستمرون بالتواصل من أجل تحقيق هدف وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف أن "من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره بالمنطقة، عليه إيقاف عدوان الكيان الصهيوني لأن الأزمة الفلسطينية جاءت نتيجة السياسة الإجرامية للاحتلال الصهيوني".

وقال السوداني إن "مواقفنا مشتركة من القضية الفلسطينية، ونسعى لتحقيق الهدف الأهم وهو إيقاف إطلاق النار في غزة أان موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعبرت عنه المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والوطنية".

وذكر أن "المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته تجاه أهالي غزة وأن سكان غزة يعيشون في سجن كبير على مدى عقود أمام مرأى ومسمع العالم" ، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية.

وكان رئيس الحكومة العراقية دعا إلى أهمية التنسيق العالي بين البلدان العربية والإسلامية في المنطقة بشأن الاعتداءات المستمرة في غزّة.

وطالب السوداني ، خلال اجتماعه في طهران مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ "إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة" .

وأكد الموقف الثابت والواضح للعراق إزاء ما يحدث من تفاقم الأوضاع في قطاع غزّة ، معربا عن إدانته لـ "عمليات التصعيد الخطيرة لسلطات الاحتلال الصهيوني وارتكابها المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، وإتباع سياسة التجويع والحصار على الأهالي، في جرائم يندى لها جبين الإنسانية".

وأشاد الرئيس الإيراني بدور العراق ومواقفه المبدئية منذ بداية الأزمة في غزّة، فضلاً عن حراكه مع القوى الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية وإحتواء الأزمة الإنسانية هناك.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات والصعد، كما تصدّرت القضيّة الفلسطينية والأحداث الدامية في غزّة المباحثات بين الجانبين، حيث أكدا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وكان السوداني وصل طهران صباح اليوم في مستهل جولة إقليمية لبحث تطورات الأحداث في غزة.