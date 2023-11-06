المأساة التي نشهدها بالشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي

القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "المأساة التي نشهدها بالشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي".

وقال بوريل: اعتقد الجميع أن التطبيع بين إسرائيل ودول عربية سيجلب السلام لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.

ودعا بوريل الأوروبيين أن يقدموا ما هو أكثر من الدعم الإنساني، مستدركا:"نحن أمام اختبار لمصداقيتنا".