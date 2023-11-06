شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه سلطنة عُمان في عاصمتها مسقط خلال يومي 6-7 نوفمبر الجاري، وعلى غرار الاجتماعات السابقة، أكد هذا الاجتماع العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء بعضها ببعض، وعزز العمل المشترك والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية بهدف تطويرها والارتقاء بها لما يخدم مواطني دول مجلس التعاون.

وقد ألقى المدير العام للمؤسسة بالتكليف أحمد الثنيان، كلمة قدّم خلالها مجموعة من المبادرات، جاء من ضمنها اقتراح بتخصيص أسبوع توعويٍّ مركز في كل عام بعنوان (الأسبوع الخليجي لمد الحماية التأمينية) أسوةً بأسبوع المرور الخليجي، إذ ستقيم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البلادحملةً توعويةً تخص مد الحماية التأمينية في عام 2024.

وكان من أهم ما جاء في جدول بنود الاجتماع المكون من أحد عشر بندًا تحديثُ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ودراسةُ المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، جنبًا إلى استهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد.

والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من مواطني دول الخليج القائمين على رأس عملهم في دولة الكويت قد بلغ 15412 مواطنًا، في حين بلغ عدد الكويتيين المؤمن عليهم والقائمين على رأس عملهم في دول مجلس التعاون 373 كويتيٍّا بعد الاشتراك الإلزامي في التأمين المنصوص عليه في قانون مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما هذه الأرقام إلا تأكيد على أهمية القانون ودوره الفعال في تقديم الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم.​