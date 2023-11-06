ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.

وبحلول الساعة 08:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21%، إلى 85.92 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.58 دولارا للبرميل، مرتفعا 1.07 دولار، أو 1.33%.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان إن المملكة أكدت أمس الأحد أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر ليبقى الإنتاج عند تسعة ملايين برميل يوميا.

وأعلنت موسكو أيضا مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو «آي.إن.جي» في مذكرة إن سوق النفط سيحقق فائضا في الربع الأول من العام المقبل، وأضافوا أن هذا «يحتمل أن يكون كافيا لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات».

ومع ذلك من الممكن أن يتسبب تراجع استهلاك الخام في المصافي الصينية في الحد من المكاسب.