لدينا 31 برنامجاً تدريبياً موزعة على 7 برامج أسنان و24 برنامجاً بتخصصات طبية مختلفة و«دبلوم مهني» و7 لـ «الزمالات»

توجّه خلال العام المقبل لتفعيل برنامج «الڤيروسات».. واستحداث برامج في جراحة «الفك والفم» لـ «الأسنان» و«إدارة المستشفيات» و«الصحة العامة»

فتح البرامج التدريبية يعتمد على استكمال البرنامج لجميع شروط الجودة.. وإغلاقها بسبب نقص الأطباء «المدربين»

أعداد المقبولين بعد قرار مجلس الأمناء بزيادتهم.. قفزت إلى 430 طبيباً.. وزيادة مكافآت الأطباء المدربين لها اثر إيجابي في التحفيز والتشجيع

لدينا نظام «الحيادية» في لجنة مقابلة الأطباء للقبول في البرامج التدريبية وهو الاحتفاظ بدرجاتهم كل على حدة وعدم اطلاعها للآخر لضمان الحيادية وحماية الطبيب وإعطائه حقه

للطبيب الحق في تقديم تظلم خلال 30 يوماً بعد ظهور نتيجة المقابلة بعدم قبوله في البرامج التدريبية

نسعى إلى أن يضم المعهد التخصصات الطبية الأخرى مثل «الصيادلة» و«الطبية المساندة»، والعمل جارٍ لإعادة صياغة هيكلة المعهد ليكون معهد الكويت للاختصاصات الصحية

طرح مناقصة للمكتبة الإلكترونية لتكون موجودة في المعهد كمطلب أساسي وهي مهمة في مجال الأبحاث

عبدالكريم العبدالله

كشف مراقب مكتب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.عبدالله رجب عن وجود 1300 طبيب ملتحق في البرامج التدريبية والزمالات في«المعهد» بجميع التخصصات، موزعين على 1276 طبيبا في البرامج التدريبية «البورد الكويتي» و25 طبيبا في برامج «الزمالة»، لافتا الى أن اعداد المقبولين في البرامج التدريبية بعد قرار مجلس الأمناء بزيادتهم قفز من 220 الى 430 طبيبا.

وذكر د.رجب في حوار خاص مع «الأنباء» أن مكتب الدراسات العليا يشرف على عمل وتنظيم البرامج التدريبية المحلية «البورد الكويتي»، منوها الى وجود 31 برنامجا تدريبيا موزعة على 7 برامج أسنان و24 برنامجا بتخصصات طبية مختلفة و«دبلوم مهني» و7 لـ «الزمالات»

وأفاد د.رجب بأن هناك نظاما لـ «الحيادية» في لجنة مقابلة الأطباء للقبول في البرامج التدريبية وهو احتفاظ الأعضاء بدرجاتهم كل على حدة وعدم اطلاعها للآخر لضمان الحيادية وحماية الطبيب وإعطاءه حقه وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:

ماهو مكتب الدراسات العليا؟

٭ يشرف مكتب الدراسات على عمل وتنظيم البرامج التدريبية المحلية» «البورد الكويتي»، ونقصد بالبورد الكويتي هو البرنامج ما بعد التخرج، وهو بعد حصول الطبيب، سواء البشري أو الأسنان على شهادة «البكالوريوس» لاستكمال دراساته العليا، علما بأن معهد الكويت هو «الذراع الأكاديمية» لوزارة الصحة، وتم انشاؤه بمرسوم أميري سنة 1983، ومنذ ذلك الوقت يعمل القائمون على المعهد على المحافظة على المخرجات الطبية وتوفير الكفاءات الطبية لوزارة الصحة.

ونفتخر في وزارة الصحة بأن الكثير من خريجي البورد الكويتي هم من يقودون العملية التدريبية والتعليمية في الوزارة.

ماذا عن تخصصات البورد الكويتي في المعهد؟

٭ نحن نمتلك في معهد الكويت للاختصاصات الطبية اغلب التخصصات الطبية، وكل كلية تخصصية تضم «مدير برنامج - رئيس كلية» وأعضاء في هذه البرامج، كما انه ممكن للطبيب أن يلتحق بعد البورد في البرامج بالخارج في اوروبا وأميركا وكندا وغيرها.

وبعد انتهاء الدكتور من برنامج البورد خلال 5 سنوات، والتي يتخللها عدد 2 امتحان، يحصل الطبيب بعد نجاحه على مسماه في الدكتوراه «الاكلينيكية» في التخصص الذي التحق به وهو يساوي «الدراسات العليا».

كم عدد برامج البورد الكويتي في المعهد؟

٭ لدينا 31 برنامجا موزعة على 7 برامج أسنان و24 بتخصصات طبية مختلفة وبرنامج دبلوم مهني، علاوة على 7 برامج للزمالات، علما بأن مدة البرامج التدريبية للبورد الكويتي هي 5 سنوات، حيث يحصل الطبيب على شهادة البورد التي تعادل الدكتوراه الاكلينيكية، ومن ثم يستطيع الطبيب استكمال دراسته في برامج» الزمالة «سواء المحلية أو الخارجية

ماهي آلية استحداث البرامج؟

٭ آلية استحداث البرامج تمر بعدة مراحل منها مراجعة المنهج الدراسي ووجود عدد كاف ومؤهل من الأطباء المدربين والسنوات والاختبارات والتقييم.

جديد البرامج

هل هناك جديد في البرامج؟

٭ نعم، هناك توجه خلال العام المقبل لتفعيل برنامج «الڤيروسات»، والذي كان موجودا سابقا، وتم ايقافه لعدة ظروف، فضلا عن استحداث برنامج جراحة «الفك والفم» للأسنان، علاوة على أن هناك توجها لاستحداث برامج «ادارة المستشفيات» و«الصحة العامة».

عدد الملتحقين

كم عدد الأطباء الملتحقين في برامج البورد الكويتي؟

٭ حاليا يوجد لدينا 1300 طبيب ملتحق في البرامج التدريبية والزمالات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية في جميع التخصصات، موزعين على 1276 طبيبا في البرامج التدريبية «البورد الكويتي» و25 طبيبا في برامج «الزمالة».

فتح وإغلاق البرامج

حدثنا عن آلية فتح وإغلاق البرامج التدريبية؟

٭ فتح البرامج التدريبية يعتمد على استكمال البرنامج لجميع شروط الجودة، وهنا نقوم بالاعلان على وظائف مدير برنامج ورئيس كلية لهذا البرنامج

أما بالنسبة لإغلاق البرامج، فيكون بسبب النقص بعدد الأطباء المدربين نتيجة ترك الأطباء للقطاع الحكومي واتجاههم للعمل في القطاع الأهلي وغيرها مما يسبب اغلاق البرنامج لعدم وجود أطباء لتدريب الملتحقين. ومن هذا المنطلق ووفقا للائحة الداخلية للمعهد، فإن انشاء البرامج التدريبية يمر من خلال ضوابط ولجان مختصة.

ماذا عن نسب القبول في المعهد؟

٭ في السابق كانت اعداد القبول في البرامج التدريبية قليلة ما يقارب 220 -230 طبيبا، وبعد قرار مجلس الأمناء برئاسة وزير الصحة د.أحمد العوضي بزيادة أعداد المقبولين في البرامج التدريبية، قفز عدد المقبولين في البرامج الى 430 طبيبا في تخصصات «البشري - الاسنان» مع وضع الضوابط لضمان جودة المخرجات.

كما كان لقرار مجلس الأمناء بزيادة مكافآت الأطباء المدربين في البرامج التدريبية الأثر الكبير على زيادة عدد الأطباء المقبولين، والذي كان له أثر ايجابي في تحفيز وتشجيع المدربين على عملية التدريب.

التسجيل

ماهي طريقة التسجيل في البرامج التدريبية؟

٭ طريقة التسجيل تتم من خلال الموقع الالكتروني للمعهد، حيث يتم الدخول اليه من قبل الطبيب الذي يرغب في التسجيل عبر انشاء حساب شخصي، وإرفاق صورة جواز سفر صالح وكتابة الاسم كما هو موجود في جواز السفر.

وبعد التسجيل يتم اختيار التخصص ورفع البيانات المطلوبة مثل «السيرة الذاتية - الشهادة الجامعية - سنة الامتياز» وغيرها من البيانات المطلوبة، فضلا عن «التوقيع» إلكترونيا شرط أن يكون التوقيع مثل الموجود في جواز السفر

وننوه الى أن بعض البرامج تدخل فيها امتحانات تحريرية عبارة عن 100 سؤال، وهو مطبق على برنامج«الأسنان» سنة أولى و«الجلدية»، حيث يجب على المتقدم النجاح في الامتحان ليتم قبوله لحضور المقابلة الشخصية.

اما التخصصات الاخرى مثل «العيون - الباطنية - الاطفال - الطب النفسي - علم الخلايا والاعضاء»، وبرامج «مبادئ الجراحة» مثل الجراحة العامة والنساء والولادة والعظام والانف والاذن والحنجرة وجراحة الاعصاب والمسالك البولية وجراحة التجميل، فقد تم عمل امتحان موحد لهذه البرامج، لكن لا يشترط النجاح فيه، ويعتبر امتحانا تقديريا لمعرفة مستوى المتقدم.

علما بأن درجات الامتحان تكون مخفاة عن لجان المقابلات ويكون عليها 50% من الدرجة النهائية للمقابلة الشخصية

هل هناك آلية لضمان استحقاق المقبولين في البرامج التدريبية؟

٭ لدينا نظام «الحيادية» في لجنة مقابلة الأطباء للقبول في البرامج التدريبية وهو أن يحتفظ أعضاء اللجان بدرجاتهم كل على حدة وعدم اطلاعها للآخر لضمان الحيادية في عملية القبول وحماية الطبيب واعطائه حقه، علما بأن عدد اعضاء لجنة المقابلة 5 وهم رئيس الكلية ومدير البرنامج ورئيس لجنة الامتحانات ومساعد مدير البرنامج ورئيس مجلس اقسام التخصص الذي يرغب الطبيب في الالتحاق به، كما أن هناك مراقبا خارجيا سادسا ليس له علاقة بالتخصص، وكل هذا لضمان الحيادية في عملية القبول.

تظلمات

في حال عدم قبول الطبيب في البرامج التدريبية؟

٭ للطبيب الحق في تقديم تظلم خلال 30 يوما بعد ظهور نتيجة المقابلة بعدم قبوله في البرامج التدريبية، ولجنة التظلمات تنظر الطلبات برئاسة عميد كلية الطب بطلب التظلم وتقرر بالموافقة عليه من عدمه حسبما تقدم به الطبيب ومراجعة مستنداته.

ماذا عن اتفاقية المعهد مع كندا؟

٭ معهد الكويت للاختصاصات الطبية حصل على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الكندي مع الكلية الملكية الكندية في العام 2017 في عهد الأمين العام الأسبق د.ابراهيم هادي، وتم تجديدها بعد 5 سنوات في 2022 في عهد الأمين العام السابق د.فواز الرفاعي، وفي هذا العام تم اعادة توقيع الاتفاقية ليتم تجديدها، بإشراف من وزير الصحة د.أحمد العوضي والأمين العام بالإنابة د.عبدالرحمن المطيري، وهذه الاتفاقية تشرف ايضا على الامتحانات وبرامج التنمية والتطوير البشري.

وبالنسبة لأهمية هذه الاتفاقية هي وضع ضوابط ولوائح عالمية محكمة متفق عليها، علما انه بعد تطبيق هذه الاتفاقية أصبح هناك «تقييم» للطبيب على مختلف المستويات في عمله ومع المرضى ومع زملائه الأطباء، كما تم تجديد اتفاقيات خارجية اخرى مثل اتفاقيات «بورد الاشعة» مع الكلية الملكية الايرلندية، واتفاقية بورد طب العائلة مع الكلية الملكية البريطانية.

الاختصاصات الصحية

نسمع من آن لآخر عن ضم تخصصات أخرى لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية؟

٭ مع نمو معهد الكويت للاختصاصات الطبية والهيكلة واللائحة التنظيمية، نسعى الى أن يضم التخصصات الطبية الاخرى مثل «الصيادلة» و«الطبية المساندة» مع أطباء البشري والاسنان، والعمل جاري برئاسة وزير الصحة د.احمد العوضي والامين العام بالإنابة د.عبدالرحمن المطيري والامين المساعد للشئون الفنية د.عبدالله الخليفة من خلال اجتماعات لاعادة صياغة هيكلة المعهد ليكون معهد الكويت للاختصاصات الصحية

هل هناك تقييم للأطباء الملتحقين بالبرامج التدريبية؟

٭ نعم يوجد تقييم للأطباء الملتحقين في البرامج التدريبية، وهناك توجه لاستحداث التقييم «الإلكتروني» والذي يشمل الطبيب الملتحق في البرامج التدريبية والمدرب لضمان الجودة والانضباطية في الدوام والعمل.

ماذا عن نظام المحاكاة؟

٭ لدينا أطباء كويتيون لديهم زمالة في نظام المحاكاة ونحن في طور الاستفادة من خبراتهم، حيث اننا بانتظار موافقة مجلس الأمناء ليكون هذا النظام موجودا بشكل رسمي وأساسي في المعهد، ويتم تطبيقه على مختلف البرامج.

ماذا عن المكتبة الالكترونية؟

٭ تم طرح مناقصة للمكتبة الإلكترونية لتكون موجودة في المعهد كمطلب أساسي، وهي مهمة في مجال الأبحاث.

حدثنا عن الخطط المستقبلية لمكتب الدراسات؟

٭ من الخطط المستقبلية هي زيادة اعداد المقبولين في البرامج التدريبية والمحافظة على جودة المخرجات.

هل هناك تنسيق لتدريب الأطباء في الجهات الأخرى؟

٭ هناك تنسيق مع عدة جهات منها وزارة الدفاع، حيث كان لنا تنسيق مع وكيل الوزارة د.عبدالله الصباح لتدريب الأطباء في مستشفى القوات المسلحة، كما ان هناك توجها في مجلس الأمناء لتوسيع الاستفادة من الخدمات الصحية من خلال تدريب الأطباء في الجهات الاخرى.

ماذا عن المنظومة الالكترونية؟

٭ نسعى الى ادخال الصحة الرقمية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية وعمل البوابة الالكترونية للمعهد، ويتم فيها تقديم الأطباء في مختلف المجالات بالمعهد مثل الالتحاق بالبرامج التدريبية والمدربين.

مخرجات متميزة

أكد مراقب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات العليا د.عبدالله رجب أن مخرجات «المعهد» «متميزة»، وخلقت كفاءات وطنية في القطاعين الحكومي والأهلي.

الأولوية

نوه د.عبدالله رجب الى أن الاولوية في التقديم للبرامج التدريبية «البورد الكويتي» هي للطبيب الكويتي ومن ثم لأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخليجيين، وأخيرا تكون للأطباء الوافدين من خلال رسوم يتم تحصيلها للمعهد وذلك حسب القرار الوزاري 324 لسنة 2018.

الاعتراف المؤسسي

أشار د.عبدالله رجب الى أن الاعتراف الاكاديمي المؤسسي هو أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية يتبع الضوابط العالمية للتدريب المقنن وضمان جودته مع الامتحانات المحكمة.

شكر

شكر د.عبدالله رجب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام بالإنابة ومساعد الأمين وادارة المعهد ومكاتبه وجميع العاملين في مكتب الدراسات العليا ومديري وأعضاء البرامج ورئيس شعبة العلاقات الدولية والاتفاقيات على دعمهم وتفانيهم لرفعة معهد الكويت للاختصاصات الطبية.