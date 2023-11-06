كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان اليوم الاثنين عن أن عدد الكويتيين المؤمن عليهم والقائمين على رأس عملهم في دول مجلس التعاون 373 كويتيا بعد الاشتراك الإلزامي في التأمين المنصوص عليه في قانون مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس.

جاء ذلك في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه سلطنة عمان يومي الـ6 والـ7 من نوفمبر الجاري.

وقال الثنيان إن عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من مواطني دول الخليج القائمين على رأس عملهم في الكويت بلغ 15412 مواطنا، مضيفا أن هذه الأرقام تؤكد أهمية مد الحماية التأمينية ودوره الفعال في تقديم الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم.

وأشاد الثنيان بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وحرصها على تعزيز العمل المشترك والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية بهدف تطويرها والارتقاء بها لخدمة مواطني دول مجلس التعاون.

وأوضح أن من أهم ما جاء في جدول بنود الاجتماع المكون من 11 بندا تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ودراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية إضافة إلى استهداف العاملين غير المسجلين بالنظام الموحد.

وذكر الثنيان أنه تقدم خلال الاجتماع الخليجي باقتراح تخصيص أسبوع توعوي في كل عام بعنوان «الأسبوع الخليجي لمد الحماية التأمينية».