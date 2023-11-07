

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبدالهادي المدرب العام، وتعيين معتمد جمال قائما بأعمال المدير الفني لحين استقدام مدير فني أجنبي جديد. وجاء قرار الإقالة عطفا على سوء نتائج الفريق في مختلف البطولات منذ تولى الكولومبي مسؤولية الفريق في أبريل الماضي، إذ حقق أوسوريو 13 انتصارا فقط مقابل 6 هزائم و6 تعادلات، وتسببت إدارته الفنية للمباريات في احتلاله المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين.



كما قرر مجلس الإدارة تجميد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح «فيفا» وعرضهم للبيع لما بدر منهم من مغادرة معسكر الفريق من دون إذن قبل لقاء فريق زد في الدوري والذي انتهى بفوز الأخير.



وأكد وكيل المدرب أوسوريو أن موكله بصدد عقد جلسة مع إدارة النادي لتسوية مستحقاته المتأخرة التي بلغت 3 أشهر بالإضافة لشهرين آخرين قيمة الشرط الجزائي، علما أن الكولومبي يحصل على راتب قيمته 80 ألف دولار شهريا.



وفي أخبار الدوري المصري الممتاز، قرر النادي المصري بعد الخسارة أمام البنك الأهلي متذيل الترتيب بنتيجة 4-0 في إطار الجولة السادسة من المسابقة إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمى، وخصم 250 ألف جنيه من كل لاعب. وتراجع المصري إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط.