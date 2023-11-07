

أبدى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي استياءه من التعادل السلبي، خلال مواجهة رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة 12 من الليغا، على ملعب «سانتياغو برنابيو».



وقال أنشيلوتي: «سيخضع بيلينغهام للفحص الطبي، وأتمنى أن يتواجد معنا يوم الأربعاء بدوري الأبطال، ونأمل ألا تكون الإصابة خطيرة».



وأضاف: «لقد لعبنا بشكل جيد، لكننا افتقرنا إلى تسجيل الأهداف، ونحن متألمون من النتيجة، وفي الكلاسيكو فزنا في الدقائق الأخيرة، وكان من الممكن أن نتعادل، لكنني أفضل الفوز على برشلونة والتعادل مع رايو فاليكانو».



وتابع: «أتيحت لنا الكثير من الفرص وبالتحديد لفالفيردي وفينيسيوس لكن لم نسجل».



وعن تغيير مودريتش، علق: «كنا نبحث عن استغلال المزيد من المساحات، ولا أحد يستحق التغيير لأننا لعبنا مباراة جيدة».



وواصل: «نحن متألمون من النتيجة وليس المباراة، حيث كنا نستحق الفوز، وفي الترتيب نحن في مركز جيد وكذلك دوري الأبطال، ولدينا الثقة في الفريق، وتسير الأمور على ما يرام».



وعن عدم ظهور أردا غولر، ختم: «لم يكن الوقت المناسب له للمشاركة، نظرا للالتحامات القوية والكرات الهوائية، لكنه سيلعب قريبا».وفرض رايو فايكانو التعادل السلبي، مهديا بذلك الصدارة لجيرونا الذي بات يتقدم بفارق نقطتين على النادي الملكي.



وصعد أتلتيك بلباو الى المركز الخامس بعد فوزه على مضيفه فياريال 3-2 في لقاء تقدم خلاله بثلاثية نظيفة.



إيطاليا



فك يوفنتوس عقدة لازمته منذ 2018 بتغلبه على مضيفه فيورنتينا 1-0 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تجنب روما سقوطا تاريخيا أمام ليتشي وحول تأخره حتى الوقت بدل الضائع الى فوز 2-1.



على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا، حيث لم يفز في الدوري منذ الأول من ديسمبر 2018 (3-0)، بقي يوفنتوس قريبا من إنتر المتصدر بتحقيقه فوزه الرابع تواليا والخامس في آخر 6 مراحل، رافعا رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف «نيراتسوري» المتصدر الذي فاز السبت على مضيفه أتالانتا 2-1.



في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا عند 17 نقطة في المركز السابع بتلقيه الهزيمة السادسة للموسم.



نيس يستعيد الصدارة



استعاد نيس صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم من باريس سان جرمان بفوزه على رين 2-0 ضمن المرحلة الحادية عشرة التي شهدت عودة موناكو إلى نغمة الانتصارات اثر تغلبه على ضيفه بريست 2-0، في حين بقي ليون الفائز باللقب 7 مرات من دون اي انتصار هذا الموسم باكتفائه بالتعادل مع متز 1-1.



والفوز هو السابع لنيس في آخر 8 مباريات، علما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم حتى الآن.



ورفع نيس رصيده الى 25 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن سان جرمان ونقطتين عن موناكو الثالث.