يبحث كل من مان سيتي حامل اللقب وبرشلونة عن حسم تأهلهما الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال الفوز على يونغ بويز السويسري وشاختار دانييتسك الأوكراني تواليا، فيما يمني ميلان النفس بالثأر من ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الذي سحقه في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.



في المجموعة السابعة وعلى ستاد الاتحاد، سيكون سيتي مرشحا للخروج منتصرا من مواجهته وضيفه يونغ بويز وتحقيق فوزه الرابع، ما سيسمح له بحجز بطاقته الى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.



وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3-1 خلال الجولة الماضية.



ويتصدر سيتي المجموعة بالعلامة الكاملة بفارق 3 نقاط عن لايبزيغ الألماني الذي سيضمن بدوره تأهله الى ثمن النهائي في حال فوزه على مضيفه النجم الأحمر الصربي، تزامنا مع فوز بطل الدوري الممتاز على يونغ بويز، وذلك لأن كلا من الفريقين الصربي والسويسري يملك نقطة يتيمة من ثلاث مباريات.



وفي المجموعة الثامنة، يمني برشلونة النفس بانتصار رابع أيضا على حساب «مضيفه» شاختار دانييتسك الذي يخوض مبارياته البيتية في هامبورغ الألمانية بسبب الغزو الروسي لبلاده.



ولا يريد النادي الكاتالوني تفويت فرصة حسم تأهله إلى ثمن النهائي والذي سيكون الأول له في المسابقة منذ 2021، لكن المهمة لن تكون سهلة، لاسيما أنه عانى أمام الفريق الأوكراني في الجولة الماضية قبل أن يخرج فائزا 2-1.



وبعد هذا الفوز، تزعزعت ثقة رجال المدرب تشافي بخسارة «كلاسيكو» الدوري على أرضهم أمام الغريم ريال مدريد 1-2 قبل أن يستعيدوا توازنهم بعض الشيء بالفوز خارج الديار على ريال سوسييداد 1-0 في لقاء كانت الأفضلية فيه لصالح المضيف الباسكي.



ويتصدر برشلونة المجموعة بـ 9 نقاط وبفارق ثلاث عن بورتو البرتغالي الذي سيخطو بثبات الى ثمن النهائي في حال فوزه على ضيفه أنتويرب البلجيكي الذي لا يملك أي نقطة، لاسيما في حال فوز برشلونة على شاختار الذي يملك ثلاث نقاط.



وعلى ملعب «سان سيرو»، يسعى ميلان إلى إنعاش آماله بنيل إحدى بطاقتي المجموعة السادسة والثأر من ضيفه سان جرمان الذي أذله في باريس بثلاثية نظيفة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام رجال المدرب ستيفانو بيولي الذين لم يحققوا الفوز في أي من مبارياتهم الأربع الأخيرة محليا وقاريا في سلسلة تضمنت خسارتهم بين جمهورهم أمام يوفنتوس 0-1 ثم أمام أودينيزي 0-1 أيضا.



ويقبع الفريق اللومباردي الفائز باللقب سبع مرات (آخرها يعود إلى عام 2007) في المركز الأخير بنقطتين حصل عليهما من التعادل مع نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند اللذين يتواجهان على ملعب الأول وهما على المسافة ذاتها بأربع نقاط، فيما يتصدر سان جرمان بست نقاط.



وعلى غرار ميلان، يبحث الفريق الإيطالي الآخر لاتسيو عن الثأر من فينورد الهولندي حين يستضيفه في المجموعة الخامسة بعد خسارته أمامه في الجولة الماضية 1-3، وذلك من أجل البقاء في قلب الصراع على بطاقتي التأهل.



ويتصدر فينورد المجموعة بست نقاط وبفارق نقطة فقط عن أتلتيكو مدريد الذي يستضيف سلتيك الاسكتلندي الأخير (نقطة واحدة)، فيما يحتل لاتسيو المركز الثالث بأربع نقاط.