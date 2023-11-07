أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.



وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن عهد التميمي اعتقلت للاشتباه بما وصفه «تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية» في بلدة النبي صالح، وهي التهم التي توجهها إسرائيل للمتعاطفين مع غزة.



وأحيلت التميمي الى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب، بحسب المتحدث.



وأضاف أن الناشطة (22 عاما) أوقفت خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي «هدفت إلى توقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الكراهية» في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس حول سبب اعتقالها، شارك مصدر أمني منشورا باللغتين العربية والإنجليزية نسب لعهد التميمي وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



ويتوعد المنشور المتداول الإسرائيليين بـ «الذبح»، مضيفا «نحن بانتظاركم في مدن الضفة جميعها»، لكن لم يتم التأكد من انه يعود فعلا لها.



وأكدت والدتها ناريمان التميمي بالقول: «يتهمونها بنشر منشور يحرض على العنف لكن عهد لم تكتبه»، مشيرة إلى وجود «عشرات الحسابات باسم عهد».



وتابعت الأم «لا علاقة لعهد بهذه الصفحات وعندما تحاول عهد إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظره على الفور... ليس لعهد حساب على انستغرام».



وبحسب التميمي فإن زوجها والد عهد معتقل أيضا منذ 20 أكتوبر ولا تتوافر للعائلة أي معلومات عنه.



وأصبحت عهد التميمي وجها معروفا عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر عندما صورت وهي تعض جنديا إسرائيليا لمنعه من توقيف شقيقها الصغير الذي ثبت على الأرض.



وأصبحت مذاك رمزا للمقاومة الفلسطينية ويعتبرها الفلسطينيون مثالا للشجاعة في مواجهة القمع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وعلى غرار عهد تتربص إسرائيل بالكثير من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في حال «أظهروا تعاطفهم» مع المدنيين في غزة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية.



وسلط تقرير «سي إن إن» الضوء على «الخوف» الذي يعيش فيه الفلسطينيون بالضفة، وذلك «بعد القبض على العشرات بسبب التعبير عن تضامنهم مع غزة»، في ظل الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على القطاع.



ونقل التقرير أن الشابة الفلسطينية دعاء أبو سنينة (22 عاما)، واحدة من بين هؤلاء الأشخاص، والتي روت ما حدث لها، قائلة إنها «شعرت بالصدمة بعدما وصلت قوة إسرائيلية مكونة من نحو 15 عنصرا إلى منزلها في القدس الشرقية، يوم 23 أكتوبر الماضي».



وأضافت أنهم أبلغوها بأنها قيد الاعتقال وطلبوا الحصول على هاتفها، مستطردة: «حينما سألت عن السبب، بدأ ضابط الشرطة في دفعي وخطف الهاتف من يدي».



فتش الضابط حسابات أبو سنينة على تيك توك وفيسبوك، لكنها لم تكن تمتلك أيا من التطبيقين، قبل أن يبحث عن تطبيق «سناب شات»، وهو الوحيد الذي تستخدمه الشابة الفلسطينية.



وأضافت في حديثها لـ«سي إن إن»: «لاحظ أنني لم أنشر أي شيء، فبدأ في فحص تطبيق واتساب.. كنت قد نشرت آيات من القرآن، ويبدو أن هذا ما كان يبحث عنه. وقالوا إنني أحرض على الإرهاب.. لا يمكنني تصديق ذلك».



وخلق ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الاسرائيلي غزة تعاطفا يتسع باطراد في العالم، لكن التعبير عن هذا التعاطف من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية، يجعلهم «تحت طائلة تبعات خطيرة من جانب إسرائيل».



وقالت المحامية عبير بكر، التي تمثل مجموعة من الفلسطينيين المحتجزين: «تقول الشرطة إن أي شعارات تدعم غزة أو ضد الحرب هي داعمة للإرهاب... حتى لو قلت إنك بالطبع ضد القتل»، وفق «سي إن إن».



وأضافت بكر: «إلقاء القبض على الناس يتم، لقول بعضهم إن قلوبهم مع الأطفال في غزة»، وذلك في إشارة إلى اعتقال الناشط الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي محمد طه، بوقت سابق الشهر الماضي، بسبب كتابته تلك العبارة.



ومن بين موكلي المحامية بكر، المغنية والطبيبة الفلسطينية دلال أبو آمنة، التي وجدت نفسها قيد الاعتقال، إثر «تلقيها تهديدات خطيرة» على فيسبوك وإنستغرام.



واعتبرت الشرطة احتواء حساباتها على مواقع التواصل على منشور به رموز تعبيرية للعلم الفلسطيني، بالإضافة إلى آية قرآنية، «تحريض على العنف والإرهاب».



وأشارت «سي إن إن» إلى أن «العواقب المترتبة على التعبير عن التضامن مع غزة، ربما تكون أسوأ»، فوفق القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الداخلية نزع المواطنة أو الإقامة من أي شخص «أدين بالمشاركة في أنشطة إرهابية»، كما يحددها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.