وصلت أمس مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح الحدودي، حسبما أفاد مسؤول بالجانب المصري من المعبر، بعد توقف دام يومين.



وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري وتم توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات».



وأكدت مصادر فلسطينية إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر امس، لسفر الجرحى من غزة وإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية.



وقالت المصادر لوكالة أنباء «شينخوا»، إن سيارات إسعاف نقلت نحو 30 جريحا وصلوا إلى معبر رفح بمرافقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج.



وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة أن معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 الجاري، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوف.



في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الفرنسي في تصريحات نشرت أمس إن بلاده تجري محادثات مع مصر لإقامة منشأة طبية عسكرية تشمل إمكانية إجراء جراحات للمصابين بجروح خطيرة في قطاع غزة المجاور.



وستستضيف باريس مؤتمرا دوليا عن الوضع الإنساني في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وقال سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية، في مقابلة مع صحيفة لوريان لو جور اللبنانية «مازالت هناك أيضا مناقشات مع مصر من أجل توفير رعاية صحية عسكرية فرنسية على الأرض، لاسيما توفير عمليات جراحية لإصابات الحرب».



وأعدت مصر مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد على بعد 15 كيلومترا من معبر رفح لعلاج من تم إجلاؤهم من غزة.