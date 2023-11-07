ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن اجتماع مجلس ادارة الجامعة سيعقد يوم الأحد المقبل، مشيرة الى انه سيبحث العديد من الموضوعات، ابرزها اعتماد رزنامة مواعيد استقبال طلبات الالتحاق في الفصل الدراسي الثاني، ومقرر استقبال الطلبات في يناير المقبل. واشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيناقش استحداث برامج اكاديمية في مختلف الاقسام العلمية لكليات الجامعة، منها استحداث برامج علمية جديدة في كليتي العلوم الطبية المساعدة والتربية، مؤكدة ان مجلس الجامعة سيناقش دعم ميزانية قطاع الابحاث بالجامعة، وترقيات مجموعة من أعضاء هيئة التدريس.