في إطار استراتيجيتها الداعمة للمشروعات ذات النفع اليومي المباشر للمستفيد، أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية حزمة مشروعات ذات تكاليف ومساهمات منخفضة، تبدأ من 150 فلسا، وذلك دعما للفئات المحتاجة والمتضررة في عدة دول. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبد الجليل إن تلك المشروعات تيسر التبرع للمحسنين دون أعباء، وهي من فئة إطعام الطعام سواء للطلاب أو النازحين أو المحتاجين. وأوضح العبد الجليل أن الجمعية قامت بطرح تلك النوعية من المشروعات ابتداء من 2019، ومن بينها مشروع إطعام جائع في أفريقيا بقيمة 150 فلسا للوجبة، ومشروع إفطار صائم بوجبة تكلفتها 200 فلس، بالإضافة إلى توفير 250 رغيف خبز بقيمة 5 دنانير للنازحين السوريين في المخيمات.