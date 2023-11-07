انضمت كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بالجامعة الأمريكية في الكويت إلى تحالف كليات إدارة الأعمال من أجل الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEBAS، إذ وقعت العميد المساعد للكلية د.شيهانة المطيري على اللوائح الداخلية للتحالف على هامش المؤتمر الدولي السادس «ريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير» الذي استضافته جامعة قطر. ويهدف التحالف إلى التقليل من تأثير تغير المناخ وتعزيز الحفاظ على البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعتبر خطوة محورية في توحيد كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، ويهدف التعاون إلى تسهيل تبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والأبحاث الرائدة، مما يضمن بقاء المؤسسات الأعضاء في طليعة التعليم المستدام. وتنضم الكلية إلى شراكة مع 14 كلية أخرى معتمدة من الهيئة الدولية لتطوير كليات الأعمال AACSB، لاتخاذ موقف استباقي لمواجهة التحديات الملحة المتمثلة في الحفاظ على البيئة واستدامتها، وتؤكد مشاركة الكلية في التحالف التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي ودفع الممارسات المستدامة في مجتمع الأعمال الأوسع.